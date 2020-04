Guedes decide acelerar pagamento dos R$ 600 do ‘coronavoucher’

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, conversou nesta terça-feira (31) com o ministro do STF, Gilmar Mendes e acabou se convencendo de que é possível acelerar o processo do ‘coronavoucher’ de R$ 600 por mês para trabalhadores informais e vulneráveis durante 3 meses.

“Nós temos uma burocracia dentro da máquina pública que apresentou vários obstáculos, dizendo que ainda não estava clara a fonte de receita. Mas vou resolver isso hoje [4ª feira]”, disse Guedes em entrevista ao Poder360.

“Vai ser pago pela Caixa Econômica Federal, mas há o problema do cadastramento. Todo mundo já me veio com uma solução. A última é pegar o cadastro da Justiça Eleitoral: todos os que foram votar poderiam receber. Mas temos de ver isso direito. Hoje eu vou resolver e estará tudo certo para o pagamento”.

A ideia hoje é buscar soluções para que o pagamento seja feito e chegue o mais rapidamente possível aos trabalhadores. Mas o ministro da Economia prefere não fixar data exata para o pagamento da 1ª parcela de R$ 600, mas diz que será rápido.