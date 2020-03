Guedes anuncia R$ 147 bilhões para reduzir impactos na economia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou na segunda-feira um programa emergencial que vai injetar até R$ 147,3 bilhões em medidas emergenciais na economia. Governo promove medidas para conter impactos provocados pelo coronavírus.

Conforme declaração de Guedes, o Governo Federal disponibilizará 83,4 bilhões de reais para a população mais vulnerável — como idosos, afetados de forma mais latente pela doença —, e 59,4 bilhões de reais para a manutenção de empregos.

O chefe da pasta da economia, comunicou a antecipação da segunda parcela do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para maio, num incentivo para a economia de 23 bilhões de reais. Os valores não sacados do fundo PIS/Pasep serão transferidos para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Com a medida, Guedes avalia injetar 12,8 bilhões de reais no consumo dos brasileiros. Outra medida anunciada por Guedes é o reforço ao Bolsa Família, com a possibilidade de inclusão de 1 milhão de novos beneficiários, com a qual o governo espera um impacto de 3,1 bilhões de reais.

Empregos