LUÍS CURRO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Cento e catorze torcedores do Manchester City receberam uma carta assinada pelo treinador do atual campeão inglês, Pep Guardiola.

O espanhol fez questão de agradecer a cada um deles por terem viajado até Kharkiv para torcer pelo time contra o Shakhtar Donetsk, na partida de estreia da Liga dos Campeões da Europa, no dia 18 de setembro.

A distância que separa Manchester, na Inglaterra, na cidade ucraniana é de 3.204 quilômetros.

De acordo com o Google Maps, uma viagem terrestre, passando por França, Bélgica, Alemanha e Polônia, leva aproximadamente 35 horas. Isso só a ida. Incluindo o retorno, são mais 70 horas, ou quase três dias.

Indo de avião, a situação melhora, mas não muito. Não há voos diretos entre Manchester e Kharkiv, sendo necessárias no mínimo duas conexões.

No trajeto menos demorado, com paradas na Holanda e na própria Ucrânia, são quase dez horas para a chegada ao destino. Na volta, no mínimo mais 11 horas e meia, também com duas trocas de avião.

O preço para cada fanático que tenha viajado por via aérea é de £ 349 (ou quase R$ 1.900). Isso sem incluir os traslados, a alimentação e uma noite de hospedagem em Kharkiv.

Esses 114 torcedores são mesmo heróis da resistência, além de terem desembolsado uma quantia significativa sem ter a certeza de que ficariam felizes –no futebol não é tão raro o favorito tropeçar.

Felizmente para eles, o Manchester City ganhou bem, por 3 a 0, com gols de Mahrez, Gundogan e Gabriel Jesus.

Tendo ciência da presença desses 114 no estádio Metalist, Guardiola decidiu recompensá-los. A carta em si já seria um presente, porém seu conteúdo trazia algo mais que um “valeu”.

“No dia 18 de setembro você e outros 113 dedicados torcedores fizeram uma longa viagem para nos ver jogar, e eu queria dizer obrigado”, diz o treinador no documento. “Ter apoio nesses jogos significa muito e, como sempre digo, não somos nada sem nossos fãs.”

“Como um gesto de agradecimento, gostaríamos de convidá-lo para uma experiência City Hospitality no jogo de volta contra o Shakhtar, no dia 26 de novembro”, completa.

Desse modo, cada um dos 114 terá a oportunidade de, sem custo, ver essa partida da Champions League, com direito a regalias VIP.

Além do ingresso, poderão fazer um tour pelo Etihad Stadium, ter um jantar fino, filmar os jogadores no trajeto entre o vestiário e o campo e assistir à partida de um local privilegiado, próximo ao banco de reservas, por exemplo.

Para quem quiser usufruí-las sem ser convidado, o preço dessas regalias poder chegar a £ 1.200 (R$ 6.484).