O economista Eduardo Guardia, ex-ministro da Fazenda do governo Michel Temer e agora presidente da gestora do BTG Pactual, afirmou que, se estivesse na equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro (PSL), apostaria primeiro na reforma administrativa e deixaria para uma próxima etapa a tributária.

“Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É difícil, complexo. Pega Previdência, ficamos discutindo dois anos e não conseguimos aprovar. São quase três anos e meio discutindo um tema que é óbvio”, disse Guardia, sem citar as circunstâncias que levaram ao atraso na reformulação da regras de pensões e aposentadorias.

Em 2017, a reforma da Previdência travou no Congresso após Temer perder força política com a divulgação de uma conversa considerada suspeita entre ele e o acionista da JBS, Joesley Batista, gravada pelo próprio empresário.

Guardia também afirmou que a reforma hoje em tramitação no Senado, e apresentada pela equipe do titular da pasta, Paulo Guedes, traz uma economia maior que a proposta durante a sua gestão.

O executivo do BTG afirmou ainda que foi correta a decisão do governo de priorizar a reforma da Previdência para “trazer temas complexos”.