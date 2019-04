A Guarda Municipal registrou 74 flagrantes por uso, porte ou tráfico de drogas na região central, desde o início do ano. É mais um dos resultados do policiamento de proximidade, com guardas municipais em rondas por ruas e praças a pé, com motos, viaturas e módulos móveis, 24 horas por dia.

Do total de flagrantes, 33 foram por porte de substância ilícita e 23 por tráfico de drogas. Os demais casos foram por uso de entorpecentes. No mesmo período, houve ainda oito situações de porte, três de tráfico e uma por uso de droga relacionadas a adolescentes.

A ocorrência mais recente foi registrada na manhã desta quarta-feira (17/4), quando as equipes do Grupo de Pronto Emprego Operacional (GPEO) e do Grupo de Operações com Cães (GOC) apreenderam 225 pedras de crack e 99 gramas de maconha.

A droga foi encontrada na mochila de um homem de 51 anos na Alameda Augusto Stellfeld, nas proximidades do cruzamento com a Alameda Doutor Muricy. Com 17 passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, consumo, lesão corporal e vias de fato, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil para as providências legais.

“A população pode auxiliar no nosso patrulhamento de rotina, repassando informações pelo telefone de emergência 153 do Centro de Operações da Defesa Social”, reforça o diretor da Guarda Municipal, Odgar Nunes Cardoso.

No último fim de semana, o patrulhamento preventivo da Guarda Municipal resultou em duas outras prisões relacionadas ao tráfico de drogas no Centro. No sábado (13/4), um homem de 31 anos foi detido pelo GPEO na Travessa Nestor de Castro.

A prisão foi feita após a denúncia de um cidadão, que informava sobre uma sacola escondida dentro de uma lixeira. Dentro da sacola foram achados 100 pedras de crack e 70 pequenos invólucros de cocaína.

Já no domingo (14/4) a equipe do Grupo Tático de Motos (GTM) prendeu um homem de 21 anos suspeito de tráfico de drogas na Praça 19 de Dezembro. Durante a abordagem foram encontradas com o indivíduo 108 pedras de crack e a quantia de R$ 255.

No fim de semana anterior, a Guarda Municipal havia apreendido 480 pedras de crack dentro de uma sacola na Praça Generoso Marques. A apreensão ocorreu após uma denúncia à equipe do módulo móvel na Praça Tiradentes, em frente à Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.