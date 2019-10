Nesta semana a Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança (Semseg), entregou dez bicicletas que serão utilizadas pela Ciclopatrulha da Guarda Civil Municipal (GCM). O novo equipamento auxiliara a GCM nas ações de segurança na região do Aeroparque, com a possibilidade de expandir os patrulhamentos para outros locais, como a nova pista do Jardim Samambaia.

A Guarda Civil Municipal é um apoio para os demais órgãos de segurança pública, o trabalho em benefício da população tem sido expressivo e gerado resultados positivos. Ao longo da gestão foram investidos aproximadamente R$ 11 milhões na área de segurança, além das bicicletas foram adquiridos automóveis, motocicletas, uniformes, coletes, entre outros, e também, a sala de monitoramento, o armamento da GCM e os agentes foram capacitados através da Academia de Formação.

“A Ciclopatrulha vai auxiliar nas rondas nesta região onde há grande fluxo de pessoas, também é importante dizer que o patrulhamento com as motocicletas continuará proporcionando mais segurança a todos que passam pelo Aeroparque”, disee o prefeito Marcelo Roque.

As bicicletas foram adquiridas com recursos próprios do município e já estão com os equipamentos de proteção individual, com os capacetes. O investimento total foi superior a R$ 7 mil.