O complexo de entretenimento Summer Park Guaratuba abre neste verão com atrações de diversos estilos como sertanejo, rock, pop e reggae em sua Arena de Shows, que comporta até oito mil pessoas. Artistas já agendados: Maiara e Maraísa + Mc Jottapê (30/12), CPM 22, Sugar Kane e Dead Fish (02/01), Armandinho, Maneva e Sr. Banana (04/01) e Chemical Surf com Pimpo Gama (11/01).

O Summer Park fica no Parque de Eventos de Guaratuba (Rua Antonio Rocha, 480, Guaratuba). Horário de funcionamento: todos os dias das 10h à meia-noite e nos dias de show, até uma hora. Conta com uma estrutura de aproximadamente 14 mil metros quadrados, abrindo ao público a partir deste sábado, 28 de dezembro.

Além da grande Arena de Shows, há exposições, oficinas culturais, área gastronômica, parque de diversões com brinquedos para todas as idades e área de estacionamento com capacidade de até 453 carros. Fica próximo ao mar e de fácil acesso, com atividades pagas e gratuitas, sendo ainda pet friendly.

Pré-réveillon

A programação de shows começa com um pré-réveillon animado para quem é fã de sertanejo: Maiara & Maraisa vão se apresentar na praia, neste sábado, 30 de dezembro. Durante a noite, o público poderá acompanhar ainda a apresentação do MC Jottapê, que é cantor, ator e compositor, e é um dos nomes mais jovens da badalada Kondzilla Records.

INGRESSOS: Lote 01 – a partir de 60,00 (Meia-entrada) PISTA. / 120,00 (Inteira) PISTA. +Taxa administrativa.

https://www.ingressonacional.com.br/evento/15708/

CPM 22, Sugar Kane e Dead Fish

No dia 2 de janeiro, os amantes do rock nacional poderão acompanhar três dos principais grupos do gênero, no Brasil, com shows das bandas CPM 22, Sugar Kane e Dead Fish.

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 16 anos

INGRESSOS: Lote 01 – a partir de 50,00 (Meia-entrada) PISTA / 100,00 (Inteira) PISTA. +Taxa administrativa.

https://www.ingressonacional.com.br/evento/15714/cpm-22—dead-fish—sugar-kane

Armandinho, Maneva e Sr. Banana

E para trazer o bom e velho reggae, atraindo boas energias para o próximo ano acontece em 4 de janeiro os shows com Armandinho, Maneva e Sr. Banana, às 20h. Para maiores de 16 anos. Ingressos: Lote 1 – a partir de 50,00 (Meia-entrada) PISTA / 100,00 (Inteira) PISTA. +Taxa administrativa.

https://www.ingressonacional.com.br/evento/15710/armandinho—maneva—sr-banana

Chemical Surf + Pimpo Gama

O duo de música eletrônica Chemical Surf chega na companhia de Pimpo Gama, no dia 11 de janeiro. Abertura da casa às 19h e início do espetáculo às 20h. Para maiores de 16 anos. Ingressos a Lote 01 – a partir de 50,00 (Meia-entrada) PISTA / 100,00 (Inteira) PISTA. +Taxa administrativa.

https://www.ingressonacional.com.br/evento/15710/armandinho—maneva—sr-banana

