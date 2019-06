Uma pesquisa recente feita pelo Global Entrepreneurship Monitor (GME), em parceria com o Sebrae, mostrou em números que a vocação do brasileiro é empreender: cerca de 52 milhões de pessoas possuem seu próprio negócio, ou seja, um quarto da população nacional. Para quem estava aguardando uma chance para entrar nesse time, surgiu uma grande oportunidade. O Grupo TrendFoods, que administra as redes China in Box e Gendai, anuncia seus novos modelos de franquias, com opções mais enxutas que requerem um investimento menor por parte do franqueado.

O investimento mínimo para novos franqueados, que até pouco tempo beirava os R$ 650 mil, caiu 70%. Agora, interessados em abrir uma loja China in Box ou Gendai vão precisar investir menos de um terço deste valor, cerca de R$ 192 mil.

Para possibilitar essa mudança, a rede empenhou seus esforços na modernização das suas cozinhas. Os famosos tachos deram lugar aos fornos combinados, que reúnem em um só equipamento as funções necessárias no preparo de grande parte dos pratos e aumentam a segurança dos colaboradores. A previsão é de que sejam gastos R$ 12 mi nas 200 unidades que já estão em funcionamento.

Segundo Carlos Sadaki, vice-presidente do Grupo TrendFoods, a empresa levou em consideração o momento atual da economia para oferecer mais possibilidades ao candidato a empreendedor. “O valor médio do nosso investimento era de R$ 650 mil para cidades com mais de 300 mil habitantes. Pensando em oferecer opções mais viáveis neste momento de crise, trabalhamos nos novos formatos durante o ano de 2018 e apresentamos agora unidades mais compatíveis com o bolso de quem quer empreender”, diz.

Foram desenvolvidos formatos que funcionam em um espaço otimizado para as duas bandeiras, como a miniloja de 80m², o quiosque de 9m² e o container, que opera em 13m². Todos pensados para cidades com até 150 mil habitantes.

Abaixo, os valores de investimento e tempo de retorno:

Loja Metragem Investimento Retorno

China in Box Miniloja 80m² R$ 460 Mil 24 Meses

China in Box Quiosque 9m² R$ 195 Mil 24 Meses

China in Box Container 13m² R$ 210 Mil 20 Meses

Gendai Modelo de Rua 80m² R$ 460 Mil 36 Meses

Gendai Quiosque 9m² R$ 195 Mil 24 Meses

A primeira loja em formato container iniciou suas operações em esquema de testes no segundo semestre de 2018. “O container foi criado para pequenos ambientes. Ele chega quase pronto, podendo funcionar em qualquer lugar. Em Arujá, iniciamos a operação do China in Box em um supermercado, oferecendo nossos pratos mais vendidos em um local de fácil acesso para o consumidor”, completa Sadaki.

Em maio deste ano começaram a funcionar as duas primeiras unidades em formato quiosque – um China in Box dentro de um supermercado em São Paulo, e um Gendai, em um shopping center de Sorocaba. As unidades têm um cardápio menor e disponibilizam 12 dos pratos mais populares das bandeiras.

Para ser um franqueado do Grupo, que detém as redes mais queridas pelo público brasileiro, não é necessário ter experiência no ramo, mas é desejável que o candidato tenha afinidade com administração e atendimento ao cliente.

O China in Box está no mercado há 27 anos e coleciona 20 Selos de Excelência em Franchising (SEF), chancela concedida pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) para as redes com maior aprovação de seus franqueados. O Gendai acumula 11 chancelas desde o início de sua operação.