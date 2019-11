Justiça publica edital com lista de ativos e credores

Eliseu Tisato

A Justiça autorizou recentemente um pedido de recuperação judicial do Grupo Thá. As dificuldades da empresa se iniciaram após a empresa transferir o controle para um fundo de investimento americano, o Equity, do investidor norte-americano Sam Zell, o mesmo que investiu na empresa de estacionamento Estapar.

Grupo Thá, atua no mercado brasileiro em 17 estados há mais de 125 anos. Em 2016, o fundo americano devolveu o comando das operações ao Grupo Thá, por uma quantia estimada na época em R$ 35 milhões. Desde então, a empresa tenta se reerger, recuperar mercado e honrar os compromissos.

Porém, não vendo outra saída, o Grupo procurou a Justiça e solicitou a recuperação judicial, que foi concedida pela juíza Luciane Pereira Ramos, da 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba.

O Grupo Thá afirma que, apesar da crise, os negócios da empresa continuam inclusive as obras em construção. Estimasse que o Grupo tenha mais de 25 obras em andamento.

Na quinta-feira, o Poder Judiciário do Paraná, publicou edital com as informações das dívidas do Grupo Thá. São centenas de credores divididos em categorias como trabalhistas com dívidas de pouco mais de R$ 300,00; valores devidos à bancos e empresas de pequenos portes de prestadores de serviços.

Um cliente que construtora afirmou à reportagem que fez a compra analisando, entre outros fatores, o histórico da empresa. “Não sei de outras praças, mas aqui em Curitiba, a gente vê muito prédio com a logo da Thá. Esse foi um dos argumentos que o corretor disse que me fez concluir a compra. Sobre a solidez da empresa. Agora fico preocupado. A gente só fica sabendo disso pela imprensa. Nesta semana, vou procurar saber mais,” afirmou o comprador de um segundo imóvel para investir.

POUCO SUCESSO

Apenas 1% das empresas que pediu recuperação judicial no Brasil saiu do processo recuperada. Desde que a lei foi criada, em fevereiro de 2005 até o último dia 10, cerca de 4 mil companhias pediram recuperação judicial, mas só 45 voltaram a operar como empresas regulares. No decorrer desses oito anos e meio, só 23% delas tiveram seus planos de recuperação aprovados pelos credores, 398 faliram e a maioria dos processos se arrasta no Judiciário sem definição final. Os dados são de um levantamento da consultoria Corporate Consulting e do escritório de advocacia Moraes.

“O empresário só recorre à recuperação quanto não vê outra saída. Quem passa a decidir o futuro da empresa são os credores e a Justiça”, explica Luis de Paiva, sócio da Corporate Consulting, que participou de mais de 200 reestruturações, em recente entrevista à OAB/RJ.

Incertezas

As notícias dos últimos anos no setor da construção civil demonstram o quão delicado é para o consumidor decidir pela empresa na hora da compra.

Empresas gigantescas do ramo imobiliário como a PDG, que já valeu 12 bilhões de reais, chegou a valer 620 milhões. Rossi que chegou a amargar quase meio bilhão de reais de prejuízo por anos seguidos. A Gafisa também enfrentou dificuldades chegando a suspender por algum tempos alguns empreendimentos comemorou ao reduzir o prejuízo para R$1,7 bilhões no 3º trimestre de 2019. Ainda vale citar o caso da goiana Encol, o mais emblemático do Brasil em que a construtora pediu concordata em 1997 e teve a falência decretada, deixando 710 prédios inacabados e 42 mil mutuários sem os imóveis. Também a paranaense Cidadela que mesmo após muitos anos de processos judiciais e leilões, ainda tem consumidores que não conseguiram ter seus direitos assegurados.

Grupo Thá explica motivos para o pedido de recuperação judicial

“A RIVARA PARTICIPAÇÃO S/A, FSA PARTICIPAÇÕES S/A e suas controladas que, conjuntamente, formam a “Thá”, confirmam que ajuizaram pedido de recuperação judicial. Porém, o grupo reitera que todas as atividades da empresa continuam normalmente, sobretudo as obras em andamento. Respeitando os princípios que direcionam seus negócios, a Thá segue firme no propósito de garantir o cumprimento de suas obrigações e de sua função social.

Com quase 125 anos, a Thá é uma empresa de grande prestígio no mercado da construção civil. No seu portfólio estão mais de duas mil obras entregues, em 17 Estados brasileiros, representando mais de 7 milhões de metros quadrados construídos. Atualmente, a Thá executa e administra 26 obras simultaneamente, emprega 269 colaboradores diretos e perto de 1.200 indiretos em mais de 300 mil metros quadrados de obras em construção.

A recuperação judicial ocorre porque, em 2012, o controle da Thá foi transferido a um fundo de investimento americano. Todavia os investimentos esperados para a equalização do seu endividamento não ocorreram, culminando, em 2016, na saída do fundo. Desde então a Thá procura, incessantemente, equacionar seus passivos financeiros com algumas das grandes instituições financeiras.

Contudo, seus principais credores, que são apenas essas grandes instituições financeiras, mostraram-se inflexíveis nas negociações extrajudiciais. Somando-se a isso também a grande crise econômica pela qual o país vem passando nos últimos anos, que afetou diretamente o mercado da construção civil, inviabilizaram o integral cumprimento das obrigações perante esses credores financeiros.

Mesmo assim, nos últimos anos, a Thá promoveu reestruturações significativas, tendo concluído praticamente todos os seus empreendimentos, readequou suas atividades e sua estrutura à nova realidade do mercado imobiliário nacional e passou a focar sua atividade na prestação de serviços de construção civil.

Em função disso, o processo de recuperação judicial foi iniciado para permitir uma solução abrangente, organizada e eficaz para a crise econômico-financeira vivenciada pela empresa, garantindo a continuidade de suas atividades.”