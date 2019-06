Com mais de 200 mil metros quadrados de área construída e mais de 350 operações, investimento estimado de R$ 650 milhões, o Jockey Plaza Shopping é administrado pelo Grupo Tacla Shopping e pelos sócios GRCA Participações, Paysage e Casteval, o Jockey Plaza vai gerar mais de 6.200 empregos diretos. Situa-se na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, e suprirá uma demanda até então não atendida por um grande shopping.

Recco, Tok&Stok, Centauro, Cinépolis, Casas Bahia, Kalunga, Pernambucanas, Renner, Riachuelo, C&A, Toni Toys, Livrarias Curitiba, Tommy Hilfiguer, Richards, Ellus, TVZ, Studio Z, Capodarte, Expert Beauty Center, Miniso entre muitas lojas fazem parte do mall.

Já pensou em aproveitar sua refeição com uma vista panorâmica para a pista de corrida do Jockey Clube? O boulevard gastronômico, além de contar com sete opções de restaurantes com culinárias típicas de diferentes países, proporciona o privilégio de sentar e apreciar esse belíssimo visual. A praça de alimentação, também com vista para o clube, oferece 28 operações de casual food, entre elas, os aguardados McDonalds, Wiki Maki, Zapata e Freddo. Quiosques, lojas de doces e cafés, presentes no entorno da praça, também completam as sugestões para a gastronomia.