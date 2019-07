O Grupo Prysmian, líder mundial em cabos e sistemas de energia e de telecomunicações, inaugura oficialmente sua nova sede para a América Latina na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, nesta quarta-feira, dia 10 de julho. Para celebrar a ocasião, o CEO Global Valerio Battista e executivos da empresa reuniram-se no Brasil para conhecer as novas instalações que, a partir de agora, concentram as operações administrativas do grupo na região.

Na ocasião, cerca de 400 colaboradores participaram de uma cerimônia de inauguração formal do novo Centro de Excelência que contou com breves discursos do CEO Global, Valério Batista, e também do CEO Latam, Juan Mogollon, seguido do descerramento de um grande painel de aproximadamente 600 m² localizado na face externa do novo Centro de Distribuição.

O dia ainda contou com uma conferência de imprensa e um grande evento dedicado aos principais clientes do grupo na América Latina. O ponto alto do evento foi um painel com a participação de especialistas dos setores de energia e telecomunicações que discutiu a evolução desses setores frente aos desafios econômicos e tecnológicos.

Nesse projeto, chamado de Projeto +90, em alusão aos 90 anos da empresa no Brasil, também comemorados na ocasião, o Grupo Prysmian investiu cerca de R$ 150 milhões na expansão de duas de suas sete unidades no país, Sorocaba e Poços de Caldas. Na unidade de Sorocaba, localizada no bairro do Eden, o grupo, investiu na ampliação e modernização de linhas de produção destinadas a cabos de energia, cabos ópticos e metálicos para transmissão de dados e cabos especiais para a indústria automotiva e na construção de um novo centro de distribuição. A unidade também passa a ser o novo Centro de Excelência para a América Latina, que conta com um laboratório referência em Pesquisa e Desenvolvimento nas áreas de energia e telecomunicações e um novo edifício administrativo.

O acréscimo em área construída nessa unidade chega a 23 mil m².

O edifício, cujo projeto de linhas contemporâneas, com amplas janelas e espaços que engajam a integração e convivência, inspirou-se nas soluções de conectividade, sustentabilidade e layout de seu equivalente na matriz em Milão na Itália, e pode acomodar até 340 colaboradores. O edifício abrigará todo o corpo administrativo tanto para a América Latina quanto para o Brasil.

O Grupo escolheu a cidade de Sorocaba por estrategicamente estar mais próxima do principal mercado da companhia na região. Em 2018, no Brasil, o faturamento atingiu cerca de R$ 1,9 bilhões líquidos.