Dando continuidade ao seu plano de expansão na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), o Grupo Muffato inaugura, nessa sexta-feira, 19, às 8h, o Max Atacadista de Araucária. Os clientes serão recepcionados com o tradicional café da manhã e com muitas promoções de inauguração.

Com investimento de R$ 40 milhões, a nova loja, em formato de atacarejo (mistura de atacado com varejo), gera 400 empregos, entre diretos e indiretos, tem 13 mil m2 de área construída, 5 mil m2 de área de vendas, 27 checkouts e estacionamento gratuito com 300 vagas. O empreendimento conta ainda com a Alameda Max que tem praça de alimentação com 60 lugares, restaurante, cafeteria, empadaria, quiosque de sorvete, farmácia, confecções, acessórios para celular, bijuterias e caixas eletrônicos.

Com 15 mil itens à disposição dos clientes, o Max Atacadista de Araucária tem localização privilegiada, logo na entrada da cidade (Rua Doutor Vital Brasil, 170, próximo à Rodovia do Xisto- BR 476) e é o 13º empreendimento do Grupo na Grande Curitiba. “Araucária já estava há anos em nosso radar de investimentos pelo seu potencial econômico e agora conseguimos concretizar esse plano no local ideal. É mais um passo importante que consolida nossa atuação na RMC e reforça nossa expertise de 17 anos no segmento de atacarejo”, informa o diretor do Grupo, Eduardo Muffato.

O Max Atacadista, que iniciou suas operações no Paraná em 2002, oferece economia tanto para o consumidor final quanto para os pequenos e médios comerciantes, que podem comprar a preço de atacado sem qualquer burocracia e ainda pagar com cartão de crédito, débito e ou vales alimentação. O conceito é simples: quanto mais se compra de um mesmo produto mais barato o preço unitário, proporcionando que se compre mais pagando menos.

Segundo Muffato, a chegada do Max Atacadista em Araucária permite aos moradores da região maior economia nas compras de supermercado. “Preço baixo de verdade é o que nos diferencia nesse segmento, sem abrir mão de alguns confortos para nossos clientes, como as tradicionais sacolinhas, estacionamento amplo e gratuito, ambiente climatizado e variedade de produtos”, pontua.

Grupo Muffato

O Grupo Muffato é a quinta maior rede de supermercados do país, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), e a única 100% nacional a figurar no Top 5 das gigantes do setor. Com 59 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), o Grupo tem 13,7 mil colaboradores diretos, além de gerar mais de 5 mil empregos indiretos. A rede atua em 21 cidades do Paraná e interior de São Paulo. Na RMC, o Grupo emprega quase 5 mil pessoas, direta e indiretamente.

Serviço: Inauguração Max Atacadista de Araucária

Data: 19 de julho

Horário: 8h00

Endereço: Rua Doutor Vital Brasil, 170 | Estação | Araucária | PR

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h30 às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 20h.