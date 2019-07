Aguardado com muita expectativa pelos moradores de Fazenda Rio Grande (Região Metropolitana de Curitiba), o Max Atacadista – bandeira de atacarejo do Grupo Muffato – abre as portas ao público nessa sexta-feira, 12 de julho, às 7h30. Os clientes serão recepcionados com o tradicional café da manhã e com muitas promoções de inauguração.

Com investimento de R$ 40 milhões, o Max Atacadista de Fazenda Rio Grande emprega 400 pessoas direta e indiretamente, tem 13 mil m2 de área construída, 4,8 mil m2 de área de vendas, estacionamento gratuito com 300 vagas e praça de alimentação com 50 lugares. O empreendimento conta ainda com posto de combustível (Auto Posto Muffato), farmácia, caixas eletrônicos, restaurante, cafeteria e lojas de roupas, calçados e acessórios para celular.

Segundo o diretor do Grupo, Ederson Muffato, a inauguração do Max Atacadista em Fazenda Rio Grande traz para toda a região um formato de loja que possibilita ao consumidor maior economia. “Essa é a primeira loja em formato de atacarejo de Fazenda Rio Grande, permitindo que os moradores da região comprem mais pagando menos, sem burocracia, pois todos podem comprar a preço de atacado”, explica.

Para o prefeito de Fazenda Rio Grande, Marcio Wozniack, o empreendimento contribui para o desenvolvimento da cidade. “A escolha do Grupo Muffato em vir para o município confirma e consolida nossa força econômica no poder de compra das pessoas”.

No Max Atacadista são aceitos todos os cartões de crédito, débito e vale alimentação, além do cartão próprio da loja e de cheques pré-datados para clientes cadastrados.

Com a inauguração do Max Atacadista de Fazenda Rio Grande e do Auto Posto Muffato, o Grupo contabiliza 12 empreendimentos na Grande Curitiba. ”Cada vez mais estamos consolidando nossa expansão na RMC. Temos outras inaugurações previstas para este ano que vão fortalecer ainda mais a nossa marca na capital paranaense e adjacências”, finaliza Muffato.

Grupo Muffato

O Grupo Muffato é a quinta maior rede de supermercados do país, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), e a única 100% nacional a figurar no Top 5 das gigantes do setor. Com 58 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), o Grupo tem 13,7 mil colaboradores diretos, além de gerar mais de 5 mil empregos indiretos. A rede atua em 20 cidades do Paraná e interior de São Paulo.

Serviço: Inauguração do Max Atacadista de Fazenda Rio Grande

Data: 12 de julho

Horário: a partir das 7h30

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida, 228 (esquina com Rua Manoel Claudino Barbosa)| Fazenda Rio Grande | PR.

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h30 às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 20h.

Gerente: Lourival Alberto Roginski Ozório