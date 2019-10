No dia 26 de outubro, parte das vendas da KF Grill e do KF Carnes será destinada ao maior hospital pediátrico do Brasil

No próximo sábado (26/10), o Grupo KF entra n a corrente do bem para a arrecadação de fundos para o Hospital Pequeno Príncipe, maior centro hospitalar do país, que celebra 100 anos em 2019. Neste dia, a KF Carnes reverterá 100% das vendas de peças dry aged (carne maturada a seco) em prol da instituição. Cada uma das 80 peças de aproximadamente 400g será vendida pelo valor simbólico de R$ 50. Já a KF Grill terá 10% de seu faturamento no rodízio de carnes, durante almoço e jantar, também destinado ao hospital. Buscando apresentar a causa não somente à jovens e adultos, mas também às nossas crianças, a KF contará com a participação do ilusionista Jeff Aragon, e servirá mini hambúrgueres no rodízio.

As ações acontecem simultaneamente na churrascaria e na casa de carnes. “A KF está sempre ligada a causas sociais e práticas positivas. Acreditamos que ações como essa impactam o mundo de um forma simples. Mas criam uma reação em escala, movimentando outras pessoas para ajudar o próximo. O trabalho do Pequeno Príncipe é muito importante e precisa ser valorizado”, finaliza Kely Souza, proprietária da KF Grill.

Sobre o Grupo KF

Fundado há mais de 20 anos, o Grupo KF é formado pela KF Grill (churrascaria com serviço de rodízio), KF Carnes (casa de carnes) e KF Eventos (empresa que atende desde churrascos em domicílio até grandes eventos). Além da grande variedade, as carnes são reconhecidas pelo alto padrão de qualidade e pelos cortes exclusivos, todos eles com um tempero especial.

Serviço

KF Grill

Rua Major Heitor Guimarães, 946

Telefone: (41) 3016-4581

Atendimento: Jantar, de segunda à sábado, das 19h às 22h30.

KF Carnes

Rua Guaianazes, 15, Vila Izabel.

Telefone: (41) 3016-4581

Atendimento: Segunda a Sábado, das 8h às 20. Domingo, das 8h às 14h