Compras na KF Carnes e KF Grill se convertem em pontos para trocar por produtos e utensílios de churrasco

Reter, valorizar e recompensar o cliente por sua fidelidade. Esses são os principais objetivos do Clube de Benefícios recém-lançado pelo Grupo KF e válido para a KF Carnes e KF Grill. A proposta é simples: a cada compra que fizer, o cliente acumula pontos que podem ser trocados por produtos ou utensílios KF.

“Vínhamos formatando esse programa desde o final do ano passado. Temos muitos clientes que são apaixonados por churrasco e fiéis à marca, então precisamos recompensá-los pela preferência. Alguns nos visitam quase diariamente e outros vêm de fora, então foi a maneira que encontramos de tornar essa relação ainda mais próxima”, avalia Izabela Souza, diretora da KF Carnes.

Para participar, basta realizar o cadastro no site grupokf.valoriza.io ou diretamente na KF Carnes. Independentemente de onde seja realizada a compra (na KF Grill ou na KF Carnes), os pontos do cliente se acumulam no mesmo cadastro, que é atrelado ao telefone. Cada R$ 10 dão direito a 1 ponto. Somados, eles podem ser trocados por uma série de produtos – como espeto, carvão, ecobag, bolsa térmica, boné, diferentes utensílios para churrasco, além de rodízio na KF Grill, pudim, temperos e muito mais – que podem ser retirados no açougue ou na churrascaria. Os pontos terão validade de seis meses e há um limite de 200 pontos por compra.

Para agradar, reter ou conquistar novos clientes, é bem verdade que os programas de fidelidade se espalharam Brasil afora com força sem precedentes. Cada vez mais empresas estão atentas aos diferenciais que ajudam a manter relacionamentos duradouros e fiéis. Nesse contexto, simplicidade, presentes com valor e criatividade são características obrigatórias.

“Queremos que nossos clientes saibam que nós os conhecemos e, por isso, podemos antecipar suas necessidades e desejos em forma de recompensas. Estamos pensando de que maneira podemos incluir a KF Eventos no programa fidelidade, então é algo que estamos aventando para o futuro”, finaliza Izabela.

Sobre o Grupo KF

Fundado há mais de 20 anos, o Grupo KF é formado pela KF Grill (churrascaria com serviço de rodízio), KF À La Carte, KF Carnes (casa de carnes) e KF Eventos (empresa que atende desde churrascos em domicílio até grandes eventos). Além da grande variedade, as carnes são reconhecidas pelo alto padrão de qualidade e pelos cortes exclusivos, todos eles com um tempero especial.

