Investimento segue a tendência de oferecer serviços modernos e financeiramente sustentáveis

O Grupo Implus, holding paranaense de investimentos e gestão em saúde se prepara para lançar um Day Hospital em Curitiba. O empreendimento será implantado em uma das regiões mais nobres da cidade, com cerca de 2.500 metros quadrados construídos.

Os alinhamentos com alguns dos centros de referência em saúde mais importantes do mundo já começaram. A ideia é a trazer experiências internacionais bem-sucedidas e ter o apoio de profissionais por meio de ferramentas de comunicação. A operação do centro contará com equipes multidisciplinares, capacitadas a realizar de atendimentos ambulatoriais a cirurgias complexas.

A proposta é oferecer serviços modernos e financeiramente sustentáveis. “O Day Hospital é uma alternativa para atender clientes de planos de saúde com menos impacto de sinistralidade e índices de resolutividade e satisfação elevados”, comenta o CEO do Grupo Implus, Alexandre Berger.

O projeto vem de encontro com o planejamento estratégico da companhia, que prevê contribuir com uma cadeia de serviços em saúde mais moderna e bastante tecnológica.

O Day Hospital será mais uma das verticais de negócios do Grupo, que deve fechar 2019 com faturamento próximo a R$ 200 milhões e 2 mil funcionários em duas empresas operacionais. O Imtep – líder nacional na gestão de ambulatórios corporativos, com mais 200 operações espalhadas por empresas em todo o país. A empresa é também referência na gestão de saúde ocupacional com mais de 2 mil clientes ativos e mil clínicas credenciadas.

O Grupo Implus conta também com a Implus Care, empresa de planejamento e gestão de programas corporativos de prevenção e qualidade de vida com o portfólio formado por grandes empresas dos setores de varejo, energia, siderurgia e indústria aeronáutica, entre outras.

Fonte: grupoimplus.com.br