Grupo Dimas investe em CRM de autopeças e cresce em 30% as suas vendas

Metas são fundamentais para todo negócio crescer, mas precisam de fundamento para motivar os vendedores a alcançarem os resultados e até para o gestor cobrar mais vendas. Foi isso o que o CRM de Peças da Syonet conseguiu proporcionar ao gerente de Peças do Grupo Dimas, uma das principais redes de concessionárias da região sul do País. Baseado em relatórios e dados que chegam diariamente por e-mail foi possível traçar metas reais e factíveis para os seis vendedores da área.

Graças ao sistema, o Grupo Dimas, que atua no sul do País, consegue saber quem e o quê compra, há quanto tempo não compra, os principais compradores, o ticket médio, entre outras informações. “Com isso em mãos, fica fácil reativar clientes e fazer campanhas direcionadas”, explica o gerente de Peças do Grupo Dimas, Reinaldo Souto.

O setor de Peças do Grupo Dimas comercializa autopeças da marca Ford, principalmente, para pequenas oficinas, e-commerces e outros varejos da região sul do país. São mais de 12 mil SKUs (unidades diferentes) e o setor chega a emitir por mês mais de mil notas fiscais. “De 2017 para 2018 o setor de peças cresceu 30% em vendas e entre os vários fatores, um deles é o CRM de Peças. Hoje as reuniões são pautadas nos dados fornecidos pelo Syonet CRM de Peças e isso garante uma gestão bem mais fácil e fiel. Antes ficávamos no escuro. Sem dados não é possível fazer gestão”, pontua Reinaldo.

“Para 2019 estamos planejando junto com o Grupo Dimas dar o próximo passo no CRM de peças, ou seja, começar a criar campanhas automáticas com base no histórico de compra ou não compra dos Clientes”, explica o diretor da Syonet, Isac Campos.

Na área de vendas e pós-vendas do Grupo Dimas, os resultados estavam indo bem até 2017 com o uso do Syonet CRM. Naquele ano, o Grupo registrou um aumento de 173% nas vendas mensais de veiculos comparado a 2016. Porém no início de 2018 por questões de reestruturações internas, o uso do CRM diminuiu um pouco e por consequência as vendas reduziram também.

Para 2019, o Grupo Dimas está focado no CRM, e aposta nisso para melhorar o retorno nas áreas, como explica o gerente comercial e de pós-venda Soreyk Faria. “O CRM tem painéis de que facilitam o gerenciamento e a conversão dos leads. Conseguimos ter, organizado em dashboards, dados dos leads por filial, por vendedor. Tudo extremamente detalhado”, pontua. “Já as campanhas também são feitas por filtros, como de localização, que geram funis de venda com clientes mais propensos a fechar negócio”.

Atualmente, o Grupo Dimas atende 1.200 clientes mensais vindos de campanhas digitais (agendamento de oficina), inclusive aqueles que não compraram veículos nas concessionárias do Grupo. “Isso porque a base do CRM é muito atualizada e nos garante esse tipo de alcance”, destaca Soreyk.