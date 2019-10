O Grupo Boticário, um dos maiores players de beleza do mundo, marcará presença na 8ª edição do NASA International Space Apps Challenge, organizado pela agência espacial norte americana. O evento, que acontece entre os dias 18 e 20 de outubro, será realizado simultaneamente em 200 cidades do mundo todo. No Brasil, a competição acontece também em Curitiba, no Paraná, cidade natal do Grupo.

O Grupo Boticário participará do hackathon da Nasa em Curitiba no qual os jovens terão a oportunidade de debater e criar soluções inovadoras para problemas que poderão afetar a vida na terra em longo prazo. Ao todo, o hackathon deverá reunir cerca de 500 pessoas com diferentes expertises, como educação, tecnologia, arte, design, engenharia, cultura, saúde, meio ambiente, entre tantas outras.

“Estar presente nesses ambientes em que a criatividade é voltada à solução dos grandes problemas mundiais faz muito sentido para nós. A proposta do evento vai ao encontro do plano estratégico da empresa, que se apoia em três pilares principais: matérias-primas e embalagens; canais de venda; e ecoeficiência”, afirma Alexandre R. Silva, gerente de Redes de Inovação do Grupo Boticário.

No espaço que o Grupo Boticário terá na feira de inovação, os participantes poderão ver uma impressora 3D funcionado usando filamento reciclado, visitar os diferentes sites do Grupo Boticário utilizando um óculos 3D e, ainda, trocar ideia com colaboradores do Grupo sobre como é trabalhar na empresa e conhecer mais sobre o processo de prototipagem sustentável.

SERVIÇO:

NASA International Space Apps Challenge

Data: entre 18 e 20 de outubro

Local: Jupter Techspace – Rua Engenheiros Rebouças, 1255 – Rebouças, Curitiba – PR