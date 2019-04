O Grêmio segue vivíssimo na Libertadores 2019. Nesta terça-feira (23), o time gaúcho venceu o Libertad por 2 a 0, no Paraguai, com dois gols de Everton -o primeiro foi um golaço.

A atuação teve dois tempos distintos, mas foi suficiente para manter a equipe em duelo particular com a Universidade Católica (CHI) em busca da segunda vaga no Grupo H. A partida também encerrou com o 100% de aproveitamento do Libertad, um dos melhores times da Libertadores até então.

Com sete pontos, o Grêmio assume temporariamente o segundo lugar na chave. Nesta quarta (24), a Universidad Católica, que soma seis pontos, visita o Rosario Central (ARG), que tem apenas um, antes do encontro com os gaúchos. Se o time chileno não vencer, a equipe gremista chega na última rodada em vantagem.

O Grêmio volta a campo no domingo (28), em casa, contra o Santos, em sua estreia no Brasileirão. O jogo será às 11h (horário de Brasília). A próxima partida pela Libertadores acontecerá em 8 de maio, contra a Universidad Católica, na Arena.

LIBERTAD

Martín Silva; Iván Piris, Luis Cardoso, Canale e Matias Espinosa; Mejía, Bareiro, Angel Lucena (Recalde), Cristian Riveros (Alán Benítez) e Edgar Benítez (Martínez); Oscar Cardozo. T.: José Chamot

GRÊMIO

Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon (Michel) e Matheus Henrique; Alisson (Pepê), Jean Pyerre e Everton; André (Diego Tardelli). T.: Renato Gaúcho

Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção (PAR)

Juiz: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Cartões amarelos: Lucena, Benítez e Luis Cardoso (LIB); Matheus Henrique e André (GRE)

Gols: Everton (GRE), aos 28min do 1º tempo e aos 39min do 2º tempo