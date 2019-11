O Grêmio venceu a Chapecoense com um golaço de Luciano, de bicicleta. No domingo (10), o time gaúcho fez 1 a 0, pela 32ª rodada do Brasileiro, e com 56 pontos fincou pé no G4 da competição. A Chape, com 22 pontos, em penúltimo, está 12 atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento. O Grêmio marcou cedo. Com Luciano, de bicicleta após cobrança de escanteio. O tricolor gaúcho recebe o Flamengo, na Arena, na próxima rodada. Já a Chape terá pela frente Ceará.