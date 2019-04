O título espanhol conquistado pelo Barcelona no último sábado vai respingar no Grêmio. O clube gaúcho tem direito a 1 milhão de euros (R$ 4,3 milhões na cotação atual) como cláusula bônus da transferência de Arthur, concretizada na metade do ano passado. A diretoria gremista afirma que os catalães têm prazo contratual para realizar o depósito.

A conquista do Campeonato Espanhol foi alcançada com vitória diante do Levante, na 26ª rodada. O gol da partida foi marcado por Messi, que saiu do banco para decidir (de novo).

Arthur trocou Porto Alegre por Barcelona em junho do ano passado. À época, o Barça pagou cerca de 32 milhões de euros (R$ 140,1 milhões na cotação atual) para levar o volante do Grêmio. A transferência já estava certa desde maio, mas os espanhóis pagaram valor extra para antecipar em seis meses a viagem. Em negociação com investidores que detinham percentual dos direitos econômicos do jogador, o clube gremista conseguiu ficar com 75% do total.

Além de dar mais dinheiro no valor total da operação, foi acertada cláusula de produtividade. O contrato fala em até 9 milhões de euros (R$ 39,4 milhões), mediante objetivos coletivos e individuais alcançados. Entre os itens da cláusula bônus está o título espanhol, assim como renovação de contrato e convocações para seleção brasileira.

No final do ano passado, o Grêmio recebeu primeiro fruto da cláusula. Após atingir a marca de 10 jogos pelo Barcelona, Arthur gerou pagamento dos catalães aos cofres gremistas.

Aos 22 anos, Arthur participou das 26 partidas do Barcelona no Campeonato Espanhol. Em 18 delas, foi titular e nas demais saiu do banco para atuar.