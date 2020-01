Grêmio confirma Thiago Neves

O meio-campista Thiago Neves é o mais novo reforço do Clube para temporada 2020. O atleta chega em Porto Alegre nesta segunda-feira, faz exames médicos no CT Luiz Carvalho e assina contrato de doze meses. Sua apresentação oficial deverá ocorrer em breve.

Aos 34 anos, Thiago Neves iniciou sua trajetória profissional no Paraná Clube e desde então acumulou passagens por diferentes clubes brasileiros, além de Europa e Oriente Médio. Defendeu Fluminense, Flamengo e Cruzeiro, além de Hamburgo, da Alemanha, e o Al-Hilal da Arábia Saudita.

Acumulou diversos títulos e prêmios individuais. Pelo Fluminense, além do Estadual, conquistou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e o vice da Libertadores. Pelo Cruzeiro, seu último clube, levantou o bi da Copa do Brasil em 2017 e 2018 e o bi do Estadual de 2018 e 2019. Teve passagem pela Seleção Brasileira conquistando a medalha de bronze dos jogos olímpicos de 2008. Thiago Neves já trabalhou com o técnico Renato Portaluppi em uma passagem vitoriosa pelo Fluminense.