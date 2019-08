O Grêmio deu um passo importante rumo à final da Copa do Brasil. Na quarta-feira (14), em Porto Alegre, o time gaúcho venceu o Athletico-PR por 2 a 0, com gols de André e Jean Pyerre.

O triunfo premiou uma atuação superior e cheia de empenho dos tricolores. No final, o time paranaense se abateu e escapou de levar placar ainda pior graças a falta de pontaria da equipe gremista.

Com o resultado na Arena do Grêmio, o time de Renato Gaúcho pode até perder por um gol de diferença na Arena da Baixada, no jogo de volta, que retornará à decisão da Copa do Brasil após três anos. Em caso de vitória para o Athletico com dois gols de vantagem, a disputa vai aos pênaltis.

Os dois times voltam a se enfrentam em Curitiba, no dia 4 de setembro.

Antes, terão compromissos pelo Brasileiro. No sábado (17), o Grêmio recebe o Palmeiras, e o Athletico joga contra o Atlético-MG, pela 15ª rodada.

GRÊMIO

Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon (Luan), Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre (Thaciano) e Everton; André (Diego Tardelli). T.: Renato Gaúcho

ATHLETICO-PR

Santos; Jonathan, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Marcelo Cirino (Vitinho), Lucho González (Bruno Nazário), Bruno Guimarães e Rony; Marco Ruben (Nikão). T.: Tiago Nunes

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público e renda: 43.280 pessoas (40.175 pagantes) e R$ 1.931.786,00

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Auxiliares: Alessandro Rocha Matos (BA) e Rodrigo Henrique Correa (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Kannemann, Everton (GRE); Rony, Léo Pereira (CAP)

Gols: André (GRE), aos 24min do 1º tempo; Jean Pyerre (GRE), aos 27min do 2º tempo