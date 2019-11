O prefeito Rafael Greca recebe da Associação Comercial do Paraná, nesta quarta-feira (13), a partir das 20 horas, no salão principal do Graciosa Country Club, a comenda Barão do Serro Azul.

A homenagem é concedida pela ACP a personalidades com destaque nos meios econômicos e sociais que tenham contribuído para o crescimento e valorização empresarial do Paraná.

A comenda Barão do Serro Azul é a maior honraria da ACP e que homenageia seu fundador e primeiro presidente, Ildefonso Pereira Corrêa, o Barão do Serro Azul, grande empresário do século 19, que foi o maior produtor mundial de erva-mate na época e que é o único paranaense a figurar no Panteão dos Heróis Nacionais, em Brasília.

Serviço: Entrega da Comenda Barão do Serro Azul ao prefeito Rafael Greca

Data: quarta-feira (13/11)

Horário: 20 horas

Local: Salão Principal do Graciosa Country Club. (Rua Munhoz da Rocha, 1146, Cabral)