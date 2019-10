A prefeitura de Curitiba anunciou nesta semana (18) a proposta de reajuste aos servidores municipais. Um projeto de lei será encaminhado à Câmara Municipal de Curitiba com a proposta de uma recomposição salarial de 3,5%. O valor é menor do que a inflação do período e está abaixo do pedido dos servidores municipais.

Rafael Greca (DEM) afirmou que 3,5% é o máximo que pode ser pago pela prefeitura sem ultrapassar o limite estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito defendeu a proposta, destacando que Curitiba está entre as 10 capitais que ofereceu reajuste salarial em 2019:

10.18 – GRECA REAJUSTE.

A proposta de reajuste será enviada na semana que vem para a Câmara Municipal, onde passará por, pelo menos, duas votações. Se aprovado, o projeto retorna à prefeitura para sanção de Greca. Junto ao anúncio de recomposição parcial da inflação oferecida ao funcionalismo público, o prefeito informou que a segunda parcela do 13º dos servidores será antecipada. O pagamento está programado para o dia 25 de novembro, um mês antes do Natal. A primeira parcela foi concedida em junho.