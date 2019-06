A previsão de recorde nesta safra no Paraná e a antecipação da colheita estão “congestionando” as cooperativas do oeste do estado. Em Toledo, por exemplo, caminhoneiros estão tendo que esperar mais de dois dias para descarregar.

O movimento constante começou a cerca de dez dias e deve se estender até o fim da colheita. Na terça-feira (18/06), em apenas uma das cooperativas, cerca de 50 caminhões estavam parados na fila. Na semana passada, chegou a 100.

Descarregar o caminhão é só o primeiro passo. Antes de ser armazenado, o grão precisa ser limpo e seco para evitar que fermente ou fique embolorado, por isso a demora. Em épocas mais quentes, este processo pode levar até uma semana.

O Paraná ocupa o segundo lugar no ranking brasileiro de produção de grãos, que inclui, entre outros, o milho, a soja, o feijão e a cevada. No total, a produção paranaense pode chegar a 37,1 milhões de toneladas, uma previsão de crescimento de 5%.

Quanto ao milho safrinha, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, a expectativa é que sejam colhidas 13 milhões de toneladas, um aumento de 42% em relação à safra anterior.

O bom resultado se deve à antecipação do plantio, que começou em janeiro. Sem geadas e com chuva durante a formação do grão, o resultado tem sido uma safra melhor e com a colheita adiantada, também beneficiada pelo bom tempo.

De acordo com o analista de mercado Camilo Motter, a situação é diferente da registrada nos Estados Unidos, o principal produtor mundial, o que abre uma excelente oportunidade para a exportação do produto nacional. “O preço internacional vem guiando o preço interno. A tendência é, se agravando a situação americana, subir ainda mais”, comentou.

Para o consumidor brasileiro, no entanto, deverá haver reflexos nos preços de alguns produtos, como a carne, já que o milho é responsável por boa parte do custo da produção.

Fonte: G1 Paraná / RPC Cascavel e paranacooperativo.coop.br