Grandes firmas de comércio on-line da China iniciaram à meia-noite de domingo uma campanha de ofertas para assinalar o Dia dos Solteiros no país.

O nome da celebração anual deriva do fato de a data de 11 de novembro ter quatro algarismos ‘um’. O Dia dos Solteiros, com seus grande descontos, é tido como a data em que os varejistas promovem a maior liquidação do ano na China.

A gigante de e-commerce Alibaba realizou um evento em sua sede, em Hangzhou, da província de Zhejiang, na região leste do país.

Com o início da campanha, à meia-noite, um telão instalado no local exibiu dados sobre as transações on-line. Passados 96 segundos da largada, as vendas da Alibaba ultrapassaram do equivalente a 1,4 bilhão de dólares.

Nos últimos anos, várias firmas japonesas também participam da liquidação anual para atrair compradores chineses com o lançamento de novos produtos.

Na promoção da Alibaba, produtos japoneses apareceram como os mais procurados dentre mercadorias importadas de maior preferência dos consumidores chineses.

No Japão as atenções se voltam para o desempenho dos produtos japoneses em meio aos atritos comerciais entre a China e os Estados Unidos.