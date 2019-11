Kits podem ser retirados até sábado, 16/11, e os participantes terão benefícios exclusivos

Neste domingo, 17/11, acontece a Maratona de Curitiba 2019, uma das provas mais desafiadoras do país. Este ano, a estimativa é de cerca de oito mil atletas participantes, que passarão por 17 bairros da capital paranaense em provas de 5, 10 ou 42 quilômetros.

A Expo do evento ocorre no Grand Hotel Rayon, um dos mais tradicionais da cidade, em uma localização central de fácil acesso ao público. Os kits da Maratona com programação completa e brindes especiais poderão ser retirados até sexta, 15/11, das 10h às 20h, ou sábado, 16/11, das 10h às 18h.

Neste fim de semana, os hóspedes e participantes poderão usufruir de benefícios especiais. No sábado, o Garbo, restaurante internacional do hotel, oferece um jantar de massas especialmente preparado para este público. O cardápio, servido a partir das 19h, conta com 4 opções de massas, três molhos, saladas e uma opção de carne. No domingo, dia da Maratona de Curitiba, será servido um café da manhã especial a partir das 04h da manhã. Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone/whatsapp: (41) 99763-0298.

Grand Hotel Rayon

Rua Visconde de Nacar, 1424 – Centro – Curitiba (PR)

Telefone: (41) 3532-0150

WhatsApp: (41) 99763-0298

reservas@grandhotelrayon.com.br

www.facebook.com/grandhotelrayon

@grandhotelrayon