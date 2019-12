No Mineirão, futebol acabou antes do tempo por falta de segurança: Cruzeiro 0 x 2 Palmeiras, gols de Zé Rafael e Dudu no primeiro tempo.

A torcida foi embora, torcedores torturados, abalados, gente ferida, cadeiras quebradas. Resumindo: Grupo sem raça liderados por empresários e dirigentes oportunistas do esporte.

https://www.transfermarkt.com.br/ec-cruzeiro-belo-horizonte/kader/verein/609