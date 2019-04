O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou a instalação de uma comissão especial para elaborar o edital de concorrência pública para a contratação de agências de publicidade que atenderão a administração direta e indireta do Estado. A medida atende solicitação do secretário da Comunicação Social e Cultura, Hudson José.

“A determinação do governador é para promover um processo totalmente transparente e rigoroso, com a realização de audiências públicas e a participação de órgãos de controle e organizações representativas do mercado de comunicação”, destacou o secretário, que será coordenador do processo. O trabalho será presidido pelo controlador-geral do Estado, Raul Siqueira.

Segundo o secretário da Comunicação e Cultura, após o despacho governamental, começa a etapa de organização da concorrência pública. “Vamos trabalhar com agilidade, mas respeitando todas as etapas que um processo deste porte exige”, afirmou.

De acordo com o secretário, o edital da concorrência pública para a contratação de serviços de agências de publicidade será discutido diretamente com veículos de imprensa, empresas da área de propaganda, cidadãos interessados, entidades da sociedade civil, representantes do legislativo estadual, do Tribunal de Contas, da Ordem dos Advogados do Brasil e com a equipe de governo.

Hudson José também adianta que todo o processo poderá ser acompanhado pela sociedade via internet e as audiências públicas serão disponibilizadas nas redes sociais.