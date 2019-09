O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, repassa nesta quarta-feira (18) R$ 2,7 milhões para 31 entidades que atendem crianças, adolescentes e adultos com deficiência de vários municípios do Paraná. A assinatura do termo de fomento ocorrerá às 15 horas, no 6º andar do Palácio das Araucárias, em Curitiba.

Os recursos são oriundos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente. “Nossa prioridade é o investimento em políticas sociais que permitam o bem-estar da população, em especial às crianças e à população pertencente às camadas com menor renda ou em situação de pobreza”, diz o secretário Ney Leprevost.

Serão beneficiadas as seguintes entidades:

– Associação Batista de Ação Social de Curitiba (R$ 79. 998,60

– União dos Deficientes Físicos de Cambé (R$ 78.850,00) Aldeias Infantis SOS Brasil de Goioerê (R$ 100 mil)

– Associação de Apoio e Desenvolvimento Integral de Curitiba (R$ 60 mil)

– Vida Promocional Social de Curitiba (R$ 150 mil)

– Apae de Planalto (R$ 60 mil)

– Apae de Ibaiti (R$ 80 mil)

– Centro de Apoio Social ao Adolescente de Apucarana (R$ 128.882,20)

– Apae de Jaboti (R$ 60 mil)

– Associação de Educação Familiar do Paraná – Curitiba (R$ 149.797,05)

– Apae de Ortigueira (R$ 50.572,91)

– Apae de Lobato (R$ 28.356,19)

– Apae de Santa Mônica (R$ 30 mil).

– Associação Norte Paranaense de Reabilitação – Maringá (R$ 60.167,00)

– Associação de Atendimento Especializado e Reabilitação de Medianeira (R$ 75.781,00)

– Pequeno Cotolengo do Paraná – Curitiba (R$ 29.449,60)

– Associação Iniciativa Cultural – Curitiba (R$80.617,00)

– Apae de Terra Rica (R$ 40 mil)

– Apae Santa Fé (R$ 39.904,04)

– Apae São João do Caiuá (R$ 60 mil)

– Apae de Alto Paraná (R$ 56.486,60)

– Apae de Tibagi (R$ 80 mil)

– Apae de Pinhal de São Bento (R$ 30 mil)]

– Apae de Reserva (R$ 80 mil)

– Apae Coronel Vivida (R$ 21.911,50)

– Escola de Guardas Mirins Tenente Antônio João (R$ 150 mil)

– Aldeia Espírita da Criança dr. David Federmann – Ponta Grossa (R$ 150 mil)

– Casa da Criança e do Adolescente Padre Marcelo Quilici – Castro (R$ 150 mil).

– Escola de Futebol de Pais e Amigos de Santa Fé (R$ 150 mil)

– Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente – Piraquara ((R$ 299.642,93)

– Abec Marista (R$ 100 mil)