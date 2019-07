O Governo do Estado confirmou na quinta-feira (4), em Ribeirão Claro, durante abertura da 23ª Fescafé, a liberação de R$ 14 milhões para oito municípios do Norte Pioneiro. Obras de recape, drenagem e pavimentação asfáltica, além da aquisição de veículos e equipamentos, fazem parte de um pacote de projetos, a fundo perdido, das secretarias de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e de Infraestrutura e Logística. O governador Carlos Massa Ratinho Junior não pôde participar da cerimônia devido às fortes chuvas na região.

Nesta sexta-feira (5), em Cornélio Procópio, serão repassados mais R$ 2,655 milhões para obras estruturantes nos municípios de Leópolis e Sertaneja.

No encontro com prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), realizado no Centro Municipal de Eventos Barão Victor von Rainer Harbac, onde ocorre a 23ª Fescafé, foram autorizados pela secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, entre outros investimentos, a compra de veículos e equipamentos rodoviários.

Para Cambará foi homologada a transferência de R$ 284 mil para a compra de uma pá carregadeira sobre rodas, com contrapartida municipal de R$ 14,2 mil. Foram repassados R$ 143,2 mil para Pinhalão, dinheiro que será aplicado na compra de dois automóveis de passeio e um veículo utilitário. Santo Antônio da Platina terá à disposição R$ 332,3 mil para compra a um rolo compactador autopropelido. Já Siqueira Campos recebeu R$ 885 mil para a aquisição de um ônibus com capacidade para 45 pessoas e uma escavadeira hidráulica.

A determinação do governador, afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, é que o Estado esteja cada vez mais próximos das administrações municipais, levando desenvolvimento para as mais diversas regiões do Paraná. “São homologações importantes para atender os serviços dos municípios, necessários para que possam tocar o dia a dia”, disse ele. Ortega reforçou a solicitação aos prefeitos para que elaborem projetos estruturantes, priorizando a vocação regional. “É uma determinação do governador Ratinho Junior. Estamos prontos para recebê-los e tirá-los do papel”, completou.