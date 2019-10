A equipe de gestão da Secretaria de Estado da Fazenda será reestruturada. Nesta sexta-feira (04) foram anunciadas duas mudanças: na direção-geral da pasta e na direção da Receita Estadual.

O novo diretor-geral da Fazenda será o servidor de carreira do Tribunal de Contas do Estado, João Luiz Giona Junior, que vinha respondendo pela Superintendência de Desempenho Governamental da Casa Civil.

A Coordenação da Receita do Estado ficará sob responsabilidade do auditor fiscal Roberto Zaninelli Covelo Tizon, atual corregedor da instituição.

Os novos diretores foram anunciados no final da tarde desta sexta-feira (04/10) durante reunião do governador Carlos Massa Ratinho Junior com o secretário estadual da Fazenda, Renê Garcia.

O objetivo da mudança é ampliar a eficiência da estrutura e modernizar as ações em todas as áreas da Secretaria da Fazenda. Segundo Garcia, há um alinhamento claro no sentido de alcançar essas metas determinadas pelo governador.