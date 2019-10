O governador Carlos Massa Ratinho Junior abriu nesta terça-feira (15) a Semana Paraná Inovador, que, de forma inédita, acontece no Palácio Iguaçu, sede do governo estadual. O evento reúne todo o ecossistema de inovação paranaense. Até sábado (19) serão abordados temas que vão ajudar o desenvolvimento do Estado a partir do fomento a ideias inovadoras.

Na abertura, Ratinho Junior sancionou a lei que institui a Semana Estadual da Tecnologia e Inovação, que garante a perenidade desse ciclo de simpósios e workshops para os próximos anos. A Semana passará a ser realizada anualmente, entre os dias 16 e 22 de outubro.

O governador destacou que o Estado precisa se apropriar de novas metodologias e práticas inovadoras para melhorar a gestão pública e o atendimento ao cidadão. “O Paraná precisa inovar na área pública e integrar de maneira mais qualificada as universidades e a iniciativa privada”, afirmou Ratinho Junior. “Queremos transformar essa data em grande tradição no Paraná. Esse ecossistema de inovação que acontece no mundo será replicado no Estado para ajudar a criar empresas e serviços novos para a população”.

Ele citou como conquistas inovadoras da gestão o Paraná Inteligência Artificial (PIÁ), primeiro sistema automatizado para busca de serviços; o programa Descomplica, criado para facilitar a abertura de empresas e a emissão de licenças; e o Banco da Mulher Paranaense, dedicado a fomentar a independência financeira de negócios femininos.

CALENDÁRIO – Proposta pelo deputado Hussein Bakri, líder do Governo na Assembleia Legislativa, a nova lei inclui a Semana Estadual da Tecnologia e Inovação no calendário de eventos oficiais do Paraná e vai incentivar a inovação e o crescimento tecnológico, científico e intelectual em diversas áreas de atuação profissional. O objetivo principal é valorizar e difundir a cultura da inovação, de forma a disseminar conhecimento e novas tecnologias.

MODELO ATRATIVO – Guto Silva, Chefe da Casa Civil, disse que o Paraná Inovador é uma união entre empresas, o Poder Público e as universidades públicas e privadas. “O papel do Estado é criar essa sinergia. Inovação é melhorar a vida das pessoas. A plataforma de inovação é para potencializar negócios, atrair empresas, fazer com que os jovens permaneçam no Estado. É também um sinal para as empresas virem ao Paraná, aqui temos um bom ambiente para essas iniciativas”, afirmou.