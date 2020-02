Governo promove consulta pública sobre contorno Norte de Castro

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) promove quarta-feira (12) Consulta Pública Presencial na cidade de Castro, com a apresentação do projeto de implantação do Contorno Norte do município. O evento acontece no auditório da Câmara de Vereadores, a partir das 13 horas.

O Contorno Norte fará a ligação entre as rodovias PR-151 e PR-090 (Distrito Industrial I e II). Quando ficar pronto, vai desviar o tráfego pesado da cidade e trazer mais segurança para moradores e motoristas que circulam na região.

O trecho terá cerca de 14 quilômetros e a obra está orçada em aproximadamente R$ 60 milhões. A obra faz parte do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná e conta com financiamento do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID).

A realização de Consultas Públicas Presenciais atende às políticas operacionais do BID e serve para que os moradores da região possam conhecer detalhes dos projetos e obras a serem executadas. “A intenção é divulgar e discutir com a comunidade, autoridades locais e demais representantes das regiões envolvidas informações sobre as intervenções que o DER realiza nas rodovias em parceria com o BID”, afirmou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

De acordo com o secretário, as Consultas Públicas estabelecem um diálogo efetivo com as partes, o que minimiza eventuais impactos negativos das obras na rotina das comunidades locais. “É um momento importante para obter opiniões e sugestões e eliminar dúvidas da população, além de dar transparência a todo processo que envolve a obra”, concluiu.

Agendada paras às 13 horas, a Consulta Pública iniciará com uma explicação a respeito do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes e do funcionamento das políticas operacionais do BID.

Em seguida, os técnicos do DER/PR apresentarão o projeto de Construção do Contorno Norte de Castro, expondo os trechos que serão afetados e as principais intervenções a serem realizadas.

Haverá um momento para que a população presente possa fazer questionamentos e tirar dúvidas sobre o projeto. Durante a Consulta, serão distribuídos formulários de perguntas para que os interessados em realizar questionamentos se inscrevam com antecedência. A previsão é que a Consulta termine por volta das 14h30.

Atualmente, estão em andamento as obras de construção do Acesso ao Contorno de Castro, na PR-090. A obra tem 2,7 quilômetros de extensão e a previsão de término é para o próximo mês de junho. A Consulta Pública a respeito desse trecho foi realizada em Castro em maio de 2017.

Conheça o projeto NOVA CASTRO

Video institucional do projeto Nova Castro em Castro, Paraná.



por @grassi_m com informações da AEN e Nova Castro