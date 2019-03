Paraná prioriza o processamento da produção agropecuária

O governador em exercício Darci Piana participou na sexta-feira (8) da abertura da 48º Exposição Agropecuária e Industrial de Paranavaí (ExpoParanavaí), uma das principais feiras de agronegócio da região Noroeste do Estado. Ele afirmou que entre as prioridades do Governo do Estado para o setor estão o processamento da produção agropecuária para agregar valor aos produtos e a diversificação do modal logístico, que visa diminuir os custos de produção.

Piana destacou que o Paraná é um dos grandes celeiros do mundo e talvez o maior produtor de alimentos por metro quadrado. “Além do que produzimos para vender para outros estados brasileiros e países, a preocupação do governo é que não sejam exportados só os grãos, mas que eles sejam transformados em produtos acabados para conseguir agregar valor, gerando mais emprego e renda”, afirmou.

O governador em exercício ressaltou que o Estado se prepara para atingir um novo patamar com investimentos em tecnologia e apoio aos produtores. “Se não temos mais muito espaço para aumentar nossa capacidade em área de terreno, precisamos melhorar a qualidade de produção. Isso requer investimentos, conhecimento e inovação”, disse.

Entre os projetos de infraestrutura, explicou o governador em exercício, estão previstos investimentos em ferrovias, aeroportos e a modernização das malhas viária e portuária. “Vamos apresentar em breve um projeto global de investimentos, que busca diminuir o custo do escoamento da produção agropecuária”, acrescentou.

EXPOPARANAVAÍ – A Sociedade Rural do Noroeste do Paraná, responsável pela organização da ExpoParanavaí, espera receber 200 mil pessoas e gerar R$ 40 milhões em negócios nos dez dias de evento, que segue até o dia 17 de março.

“A feira mostra a relevância do agronegócio paranaense, faz novos negócios e traz inovações para agricultores avançarem em seus negócios”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara.

Na programação estão palestras técnicas, vitrine rural, comercialização de máquinas e implementos agrícolas, shoppings de touros (raças zebuínas e europeias), leilões e outras oportunidades de negócios à disposição dos produtores rurais. Além disso, os visitantes também podem assistir a shows de duplas sertanejas e rodeios e participar de atrações infantis.

Para o presidente da Sociedade Rural, Mário Hélio de Almeida, o clima de otimismo no País deve gerar bons negócios durante a feira, que tem a expectativa de quebrar recordes de público e arrecadação. “Com os novos governos estadual e federal já instalados, a economia dando sinais de recuperação e um crescente clima de otimismo na população, temos uma expectativa enorme em relação ao evento”, disse.

APOIO – O Governo do Estado apoia a ExpoParanavaí por meio de diversos órgãos. A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento tem um estande para divulgar seus programas e ações. Já a Copel, o Banco de Desenvolvimento da Região Sul (BRDE) e a Sanepar estão entre os patrocinadores.

PARTICIPAÇÕES – O diretor administrativo do BRDE, Orlando Pessuti, também acompanhou o evento, além de prefeitos e dirigentes da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná.