O Governo do Estado finaliza os detalhes para o lançamento do maior projeto de reurbanização do Litoral do Paraná. Entre as ações, destaque para as obras de recuperação da Orla de Matinhos, com previsão para a engorda da areia da praia e área de contenção de ressacas, além da construção e revitalização de canais para evitar enchentes.

A proposta foi apresentada ao governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta terça-feira (10), por José Luiz Scroccaro, diretor-presidente do Instituto Águas do Paraná, durante reunião de trabalho com todo o secretariado, no Palácio Iguaçu.

O orçamento estimado para o projeto é de R$ 660 milhões. Parte dos recursos virá do empréstimo, já autorizado pela Assembleia Legislativa, no valor total de R$ 1,6 bilhão. Um consórcio de instituições financeiras formado pelo Banco do Brasil, Itaú, Santander e Caixa Econômica Federal venceu a concorrência pública aberta pelo Governo do Paraná para a operação de crédito.

“É um projeto muito ambicioso, que vem sendo proposto desde 1996, e busca revitalizar o Litoral por completo”, afirmou Ratinho Junior. Ele ressaltou que a proposta mescla a melhoria do atendimento aos turistas, com reflexo direto na atividade econômica dos municípios, com o aspecto social. Ele destacou que o projeto prevê ações de macro e microdrenagem, resolvendo o problema de alagamentos na região.

“A orla vai ficar mais bonita e atrativa. E os moradores do Litoral ficarão livres das enchentes na porta de casa”, disse Ratinho Junior. “Com isso, o Paraná volta a ter condições para brigar com o Litoral de Santa Catarina por mais turistas”, completou.