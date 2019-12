O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta quarta-feira (11), em cerimônia no Palácio Iguaçu, a liberação de R$ 168 milhões para a saúde pública de 297 municípios paranaenses. O investimento é destinado a ampliação da frota do transporte sanitário (novas ambulâncias, vans, carros e micro-ônibus), reformas, ampliações e novas unidades básicas de saúde, além de equipamentos. No mesmo evento, o governador anunciou a construção de dez Ambulatórios Multiprofissionais Especializados (AMMEs).

O governador destacou que os recursos atendem o compromisso de regionalização da saúde e que a destinação foi definida com apoio dos deputados estaduais, prefeitos e secretários municipais. “Saúde é uma das grandes preocupações do Estado e não pode ficar concentrada na capital. Estamos potencializando os hospitais regionais e filantrópicos, os consórcios municipais, além dessa liberação, de R$ 168 milhões que contempla 80% dos municípios do Paraná”, afirmou Ratinho Junior. “Queremos acabar com o trânsito para quem faz hemodiálise, radioterapia ou uma pequena cirurgia, para que não tenham que andar 400 quilômetros”.

O governador complementou que os recursos serão depositados até o dia 21 de dezembro, na modalidade fundo a fundo. “É fundamental essa parceria com as secretarias municipais e com os consórcios para que haja mais autonomia e recursos para investimento. Cuidamos do macro e do contato com o governo federal, e temos muitos desafios pela frente, mas contamos com essa parceria numa área que gera qualidade de vida”, destacou Ratinho Junior.