Governo lança primeira fase do Força-Tarefa Infância Segura

Os secretários estaduais da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, e da Segurança Pública, Luiz Felipe Kraemer Carbonell, lançaram na quinta-feira a primeira fase da Força-Tarefa Infância Segura no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Curitiba. O evento contou com a participação de alunos do Colégio da Polícia Militar, do Colégio da Vila Militar e o Colégio Estadual Mario Brandão de Piraquara.

Esta primeira fase dará início a uma série de atividades, orientações educativas e de segurança, que serão promovidas ao longo do ano, com o objetivo de combater e prevenir crimes contra crianças.

“Vamos ter ações durante o ano inteiro, focadas principalmente na violência contra a criança e na pedofilia, que é o crime que hoje mais preocupa a sociedade”, disse o secretário Ney Leprevost.

Segundo Luiz Felipe Kraemer Carbonell, a Secretaria da Segurança Pública vai atuar com a estrutura da polícia em defesa das crianças, no intuito de reforçar a educação e orientação aos pais e professores. “A Polícia vai estar mais próxima das crianças, fazendo com que a cidadania prevaleça, com segurança, educação, saúde, no combate a todos os tipos de crimes praticados contra infância”, afirmou.

“Vamos otimizar as ações, fortalecendo o nosso acompanhamento e encaminhamento das crianças que estão sob risco, para obter uma resposta mais efetiva de cada órgão parceiro”, disse o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Péricles de Matos.

OPERAÇÃO CARNAVAL – Nesta sexta (01) e no sábado (02), equipes integradas farão a fiscalização em bares e locais de aglomeração popular para tentar detectar crianças e adolescentes em situação de risco no Carnaval – seja pelo acesso ao álcool e drogas, exposição a conteúdos impróprios ou mesmo trabalho infantil.

Também haverá fiscalização e ações de conscientização durante o desfile das escolas de samba no Carnaval na Avenida Marechal Deodoro.

O efetivo da PM será reforçado nesses dias, além do atendimento de plantão da Polícia Civil no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria). As autoridades policiais já estão integradas também com os conselheiros tutelares, promotores e juízes de plantão no feriado para dar andamento imediato a denúncias e flagrantes.

Para o diretor do Departamento de Justiça da Secretaria da Justiça, Felipe Eduardo Hideo Hayashi, a operação no Carnaval é necessária, pois é um período que podem ocorrer mais situações de risco para as crianças. “Por isso, é de grande importância que essa política integrada possa ser desencadeada com atividades específicas e operacionais”, disse.

Também participaram do evento as secretarias da Saúde e da Educação; polícias Civil, Militar e Científica; Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu); Poder Judiciário; Ministério Público; Defensoria Pública; Conselho Tutelar; Fundação de Ação Social (FAS) e OAB-PR.