Governo lança crédito imobiliário da Caixa com taxas prefixadas

A Caixa Econômica Federal lança na manhã desta quinta-feira (20) do a linha de crédito imobiliário com taxa fixa. Nesta modalidade, os clientes poderão saber quanto vai pagar nos próximos 30 anos. Ao lado dos ministros Paulo Guedes e Augusto Heleno, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia.

No ano passado, o banco promoveu redução agressiva de 25,7% em suas taxas na linha tradicional indexada à TR e lançou crédito vinculado ao IPCA

Com o lançamento, a Caixa alega trazer mais segurança e previsibilidade ao cliente, que saberá, no momento da contratação, exatamente o valor que será pago ao final do período, diferentemente do que ocorre nas modalidades com correção.