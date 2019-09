No dia 28 de setembro de 2019, o Governo Japonês, através do seu Consulado Geral do Japão em Curitiba estará realizando a cerimônia de entrega da reforma da instalação sanitária coletiva da Associação Paranaense de Amparo às pessoas idosas “WAJUNKAI”, em Maringá – interior do Paraná.

O cônsul-geral do Japão em Curitiba, Hajime Kimura, participará da cerimônia de assinatura do contrato da entrega da reforma da instalação no valor de: US$ 52.461 (R$ 194.106,00) viabilizado através do Programa de Assistência a Projetos Comunitários do Governo Japonês (Programa APC – KUSANONE), cujos recursos provêm da contribuição tributária do povo japonês, e que visam promover auxílio no campo sócio econômico à países em desenvolvimento, por meio de ações nas áreas de educação básica, capacitação profissional, saúde e saneamento, meio ambiente e bem-estar social.

Desde 1975 em Maringá, a Associação Wajunkai é uma Entidade assistencial de natureza asilar de longa permanência com a finalidade de abrigar gratuitamente idosos da Comunidade Nikkei do Paraná em situação de risco social e econômico. Atualmente são atendidos 38 idosos acolhidos acima dos 60 anos de idade, de ambos os sexos na modalidade longa permanência, serviços ininterruptos 24/dia, contando com profissionais habilitados e treinados para auxiliar nas atividades de vida diária, como também cuidados com a saúde, higiene, salubridade, fisioterapia, psicologia e serviço social.

Para atender as normas da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária (ANVISA), onde não se permite o uso do banho coletivo ( ofurô), devido a possibilidade de transmissão de doenças, e principalmente pela mudança de hábito dos internos para o uso individual dos sanitários, houve percepção do cônsul-geral do Japão em Curitiba, Hajime Kimura, da necessidade de reforma geral das instalações sanitárias masculinas e femininas, troca dos pisos e azulejos, da troca do sistema de aquecimento solar, mais acessibilidade com adaptação correta para os portadores de deficiência física, motivo da contemplação deste projeto pelo Governo Japonês.

Após a cerimônia de entrega todas as autoridades presentes e convidados participarão do “Quadragésimo Festival Folclórico da Terceira Idade do Paraná”, onde serão realizadas várias apresentações artísticas, exames médicos e orientações voltadas à saúde.

Mais informações poderão ser tratadas diretamente com a consultora senhora Massue Habasaki, Instituto Cultural e Científico Brasil Japão, em parceria com Consulado Geral do Japão em Curitiba: (41) 3362-3663 e-mail: instituto.apc2015@ gmail.com

SERVIÇO:

Data da inauguração: 28 de setembro de 2019 (sábado)

Horário: Início às 9h00

Local: Associação Wajunkai

Endereço: Av., Londrina, 392, Maringá-Pr

por Mark Grassi com informações do Instituto Cultural e Científico Brasil Japão, em parceria com Consulado Geral do Japão em Curitiba