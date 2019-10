O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta segunda-feira (21), no Palácio Iguaçu, investimentos de R$ 50 milhões para a saúde nos 399 municípios paranaenses. Serão contempladas a atenção e vigilância, aquisição de equipamentos, novas obras e a Operação Verão 2019-2020.

O governador disse que o anúncio é o primeiro do pacote de investimentos na saúde. Fazem parte dele recursos para hospitais filantrópicos, novos centros de especialidades, a regionalização da saúde com a construção de unidades em regiões vitais do Estado, os leitos de UTI do Complexo do Trabalhador, em Curitiba, mais veículos, e obras e reformas em unidades de saúde de mais de 160 municípios. Ele também citou o compromisso da bancada federal de incluir uma emenda impositiva no orçamento da União para reforçar os investimentos nos consórcios municipais.

“A ideia é aumentar o repasse para os municípios com orçamento mais organizado, dentro daquilo que queremos implementar. Vamos descentralizar a saúde, fortalecer o Interior para evitar que as pessoas se desloquem por mais de 300 quilômetros de ambulância ou van para se tratar”, afirmou Ratinho Jr.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, disse que os recursos para a Operação Verão serão distribuídos para os sete municípios do Litoral de maneira antecipada, a fim de melhorar a programação dos prefeitos. “No ano passado foram destinados R$ 4,7 milhões em dezembro, nesse ano serão R$ 5,1 milhões em outubro para dar tempo das prefeituras licitar os serviços e equipamentos e entrar em dezembro com tudo funcionando”, disse.

Os recursos vão reforçar as estruturas de atendimento de Apucarana, Arapongas, Araucária, Boa Vista da Aparecida, Cambé, Campo Largo, Cascavel, Cidade Gaúcha, Cruz Machado, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Diamante D’Oeste, Diamante do Norte, Faxinal, Figueira, Florestópolis, Francisco Beltrão, General Carneiro, Guarapuava, Guaratuba, Ibiporã, Inajá, Indianópolis, Iretama, Ivaiporã, Jaguapitã, Jaguariaíva, Jardim Alegre, Jussara, Lapa, Londrina, Lupionópolis, Mandaguari, Manoel Ribas, Maripá, Matinhos, Medianeira, Morretes, Nova Esperança, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Londrina, Nova Tebas, Paiçandu, Palotina, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Ponta Grossa, Porto Rico, Pranchita, Presidente Castelo Branco, Quedas do Iguaçu, Rio Branco do Sul, Salgado Filho, Salto do Itararé, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio da Platina, São João do Ivaí, São José da Boa Vista, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Sarandi, Sertanópolis, Tamarana, Telêmaco Borba, Terra Roxa, Terra Rica, Tijucas do Sul, Toledo, Três Barras do Paraná, Tuneiras do Oeste e União da Vitória.