O Governo do Estado está investindo R$ 48,9 milhões em obras de rodovias da região dos Campos Gerais. Estão em andamento a pavimentação da PR-090, próximo a Castro; a implantação da terceira faixa e de uma trincheira na PR-160, entre Telêmaco Borba e Imbaú; a reconstrução da pista atingida por deslizamento de terra na PR-340; e a realização de melhorias na PR-441, próximo a Reserva. As obras são executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

Os investimentos beneficiam diretamente quase 200 mil moradores locais, além de todos os setores que utilizam essas rodovias. “Os Campos Gerais se destacam na agropecuária, indústria e turismo, todas áreas muito ligadas à malha rodoviária paranaense. É para garantir que esses setores continuem produzindo, se desenvolvendo e atraindo visitantes, que vamos investir cada vez mais nas rodovias do Paraná, melhorando e ampliando nossas pistas”, afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

R$ 13,1 milhões estão sendo investidos na pavimentação da PR-090, em uma extensão de 2,6 quilômetros, iniciando no entroncamento com a PR-340. A obra também inclui serviços de terraplenagem, drenagem, sinalização, iluminação, melhorias ambientais, monitoramento arqueológico e serviços complementares.

Na PR-441 estão sendo investidos R$ 4 milhões para realização de melhorias nas características geométricas de quatro curvas da rodovia, o que inclui serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização e serviços complementares no Km 10, Km 11, Km 18 e Km 20 da pista.

As necessidades de cada rodovia são avaliadas pelo DER/PR, que determina os serviços que irão melhor atender seus usuários. “As obras do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná são realizadas de acordo com critérios técnicos, visando beneficiar o maior número de usuários da malha rodoviária, e atender os pontos mais críticos. Isso inclui tanto serviços contínuos de conservação e recuperação quanto obras pontuais”, explica o diretor-geral João Alfredo Zampieri.

Foto: Divulgação/DER