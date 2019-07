Servidores municipais e empregados públicos, como os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, começaram a receber o abono salarial e os rendimentos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

O valor a ser pago até março de 2020 corresponde ao exercício 2019 e 2020.

“O primeiro grupo a receber é formado pelos que têm 0 no fim do número da inscrição do Pasep”, informou o secretário de Administração e de Gestão de Pessoal, Alexandre Jarschel de Oliveira.

Os servidores começaram a receber na quinta-feira (25/7) na conta deles do Banco do Brasil. Quem não tem conta, pode sacar o dinheiro nas agências do banco ou fazer TED para conta do servidor ou empregado em outra instituição financeira.

O cronograma anual de pagamento é definido de acordo com o número de inscrição no Pasep (veja cronograma abaixo). O calendário é estabelecido pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador), conforme orientação do Banco do Brasil.

O rendimento que cada um recebe não tem relação com o cargo atual do servidor ou a secretaria a que está vinculado.

Para ter direito ao abono e aos rendimentos é necessário estar cadastrado no Pasep há pelo menos cinco anos, ter recebido remuneração mensal de até dois salários mínimos (R$ 1.996), durante o ano considerado para o pagamento do benefício, e ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias, durante o mesmo período.

Os rendimentos do Pasep são destinados às pessoas que ingressaram no serviço público municipal de Curitiba entre 1971 e 4 de outubro de 1988.

Para saber se o servidor tem direito ao saque, basta clicar no link e informar o número do Pis/Pasep ou o CPF e a data de nascimento.

Calendário de pagamento do benefício:

Inscrições que terminam com 0: a partir de 25 de julho de 2019

Inscrições que terminam com 1: a partir de 15 de agosto de 2019

Inscrições que terminam com 2: a partir de 19 de setembro de 2019

Inscrições que terminam com 3: a partir de 17 de outubro de 2019

Inscrições que terminam com 4: a partir de 14 de novembro de 2019

Inscrições que terminam com 5: a partir de 16 de janeiro de 2020

Inscrições que terminam com 6 ou 7: a partir de 13 de fevereiro de 2020

Inscrições que terminam com 8 ou 9: a partir de 19 de março de 2020