O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quarta-feira (3) a contratação do projeto executivo de engenharia para restauração e ampliação de capacidade da Av. Ayrton Senna da Silva, um dos principais acessos ao Porto, no Litoral. A revitalização da via é fundamental para aumentar a capacidade de escoamento das exportações do Estado.

A licitação acontecerá nos próximos dias e o projeto deve estar concluído em oito meses. “A revitalização do trecho é fundamental para a logística estadual, uma vez que a Avenida Ayrton Senna representa um funil de toda a produção estadual”, afirmou o governador.

“O Porto de Paranaguá olhava muito para o mar e pouco para as cidades, queremos um caminho inverso. Ele tem que ser o que a Itaipu é para o Oeste do Paraná, ajudar no desenvolvimento do Litoral”, enfatizou. “A gente quer ganhar tempo para que a falta de investimento das últimas décadas possa ser revista rapidamente para honrar tudo aquilo que o Litoral já fez pelo Estado”.

A responsabilidade pela avenida é do Governo Federal, mas a importância do trecho para o desenvolvimento da região fez com que a administração dos Portos do Paraná assumisse a incumbência pelo projeto, que nunca foi realizado.

O projeto executivo vai prever a modernização viária, aumento das capacidades de tráfego e acessibilidade, além de ciclovia e iluminação de oito quilômetros de extensão no trecho entre o entroncamento com a BR-277 e o Porto de Paranaguá. O custo máximo para elaboração é de R$ 3,3 milhões.