TÁSSIA KASTNER

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou que o governo planeja reduzir o valor da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida.

Atualmente o teto da renda familiar é de R$ 1.800, que pode ser reduzido para R$ 1.200 a R$ 1.400.

Segundo Canuto, o objetivo é priorizar a destinação de recursos do Tesouro para famílias sem acesso a financiamento imobiliário, o que já aconteceria para famílias com a renda beneficiadas atualmente.

O ministro prometeu que o governo poderá anunciar todas as mudanças no MCMV em dezembro.

Canuto afirmou ainda que a tendência é que o governo mantenha no próximo ano o uso de recursos do FGTS para pagar a subvenção do programa nas faixas 1,5, 2 e 3, a exemplo do que foi feito nesta semana para destravar o crédito que dependia de dinheiro do Orçamento da União.

“Financiamentos de R$ 150 mil não estavam acontecendo pelo aporte de R$ 2.000 a R$ 3.000. O que a gente fez foi uma política de destravamento. A probabilidade é que se mantenha”, afirmou.

O Minha Casa, Minha Vida responde por 70% do setor de construção.