O governador Carlos Massa Ratinho Junior defendeu na terça-feira (27), na abertura do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (Siavs), em São Paulo, que o Brasil deve reforçar a imagem de grande produtor global de alimentos e reafirmou a necessidade da industrialização da produção agropecuária para agregar mais valor aos produtos do campo.

Ele destacou que o Governo do Paraná trabalha para que o Estado alcance um novo ciclo de industrialização, com foco na produção agrícola, que seja capaz de atender a crescente demanda mundial por alimentos. Ele falou da vocação paranaense para o agronegócio e de investimentos a médio e longo prazo em infraestrutura e tecnologia (agritech) para incentivar ainda mais a produção e manipulação de proteína animal e de grãos.

Segundo o governador, os grandes países deram saltos qualitativos nas áreas econômica e social quando entenderam a sua vocação e concentraram esforços para atingir determinadas metas. O Paraná e o Brasil, comparou Ratinho Junior, têm como matriz um agronegócio pujante e precisam apostar na robustez dessa produção para acelerar o seu desenvolvimento.

“O Brasil tem como vocação produzir alimentos para o mundo”, afirmou. “A falta de alimento será o grande problema do planeta em breve. Temos sete bilhões de pessoas, e em 2050 serão nove bilhões. A China logo terá pelo menos meio bilhão de idosos para alimentar”.

O governador ainda ressaltou que o Paraná tem 2,3% da área nacional plantada (sistema agrícola) e nesse espaço produz cerca de 17% dos grãos do País, além de possuir a segunda maior bacia leiteira, liderar a produção de proteína animal (frango, suíno e bovino), os índices de exportação de frango e estar entre os maiores produtores de suínos do País.

“Estamos construindo a partir desse grande potencial, dessa grande rede, a nossa vocação. Agora, a estratégia é fazer com que toda essa produção passe por um processo de industrialização. Queremos exportar de forma industrializada porque isso gera emprego e também arrecadação de impostos”, complementou Ratinho Junior. “Temos vocação no cooperativismo e nos preparamos para ser uma central logística da América do Sul, com corredores modernos nas malhas viária, ferroviária e aérea”.

O governador também destacou que o País precisa perder o medo de mostrar essa vocação, de expor esse potencial, mesmo diante de um jogo de forças geopolítico cada vez mais acirrado. “Nós fazemos a nossa parte, conservamos 60% do território em matas virgens, conservamos as matas ciliares e as bacias hidrográficas, temos consumido e apostado em energias renováveis. O mundo precisa saber, diante desse quadro, que nós somos a maior potência alimentícia do planeta”, complementou.