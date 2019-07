A população de Arapongas, em especial os moradores da Zona Sul da cidade, ganha um reforço no atendimento à saúde com a reforma e novos equipamentos do Pronto Atendimento 24 Horas Alberto Esper Kallas. As obras na unidade, que deverá atender cerca de 250 pessoas por dia, foram entregues pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quinta-feira (24). Localizado na Vila Industrial, o complexo também abriga Centro de Especialidades Odontológicas, Ambulatório de Especialidades e Farmácia Central.

O Governo do Estado destinou R$ 1,3 milhão ao projeto, sendo R$ 800 mil em reforma e outros R$ 500 mil em equipamentos e mobiliário. Ratinho Junior afirmou que as medidas para reduzir despesas, tomadas no início a gestão, viabilizam recursos para áreas prioritárias à população. “Estamos conseguindo remanejar todos esses recursos para investir nos municípios, em obras de infraestrutura, saúde e educação e, assim, atender às demandas municipais”, afirmou o governador.

Os investimentos na área de saúde em Arapongas, disse Ratinho Junior, acompanham o crescimento da cidade. “A saúde é um compromisso permanente do poder público, que deve investir sempre para modernizar o máximo possível a estrutura de atendimento da população, em especial de pessoas mais carentes, que precisam da saúde pública”, afirmou. “Este centro 24 Horas facilita, e muito, a vida da população e representa mais um avanço no serviço que queremos prestar às pessoas.”

O prefeito Sérgio Onofre explicou que a ideia inicial era apenas uma reforma básica, mas a obra foi além para prestar um serviço mais completo à população “A reforma possibilitou ampliar os serviços da saúde em Arapongas em diferentes especialidades, garantindo melhor qualidade de atendimento e também melhor condição de trabalho aos profissionais da saúde”, afirmou.

O apoio do Estado ao município foi destacado pelo secretário da Saúde, Beto Preto. “A unidade atende muitas pessoas, são muitas consultas e outros serviços que darão um atendimento de qualidade pelo SUS a todos os cidadãos de Arapongas”, disse.

O pronto atendimento Alberto Esper Kallas contará com dois médicos, duas enfermeiras, três técnicos de enfermagem e duas recepcionistas trabalhando em cada turno de 12 horas. A unidade oferecerá atendimentos de urgência e emergência 24 horas por dia, todos os dias da semana, nos mesmos moldes de uma UPA.

O Centro de Especialidades Médicas Jaime de Lima atuará com uma equipe de 15 profissionais, nas especialidades de cardiologia, neuropediatria, endocrinologia, neurologia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, reumatologia e clínico geral para o Laboratório de Hanseníase e Tuberculose, além de Ambulatório de Feridas, Sala de Vacinas, Perícia Médica para Servidores, entre outras dependências. O horário de funcionamento será das 6h às 18h.

Já o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Dr. David Wilson Ahyub contará com as especialidades de periodontia, endodontia, cirurgia, atendimento a pacientes com necessidades especiais, odontopediatria, além de laboratório de próteses dentárias. São 13 cirurgiões dentistas, oito auxiliares de saúde bucal e quatro técnicos de prótese dentária. O horário de funcionamento será das 6h às 18h.

Na farmácia central atuarão dois farmacêuticos, quatro atendentes na liberação de medicamentos controlados, seis atendentes na liberação de medicamentos básicos e dois atendentes de farmácia para distribuição. O horário de atendimento será das 6h às 18h, com capacidade de até 400 atendimentos/dia.

Foto: AEN/PR