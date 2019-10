O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, conversaram hoje (28) a possibilidade do Paraná acessar uma linha de crédito para investimentos em saneamento, infraestrutura e desenvolvimento urbano.

Ratinho Junior destacou que os recursos podem ser usados para estradas, viadutos, trincheiras, melhorias urbanas e para financiar as obras que sairão do banco de projetos executivos – pacote de R$ 350 milhões lançado para planejar a infraestrutura e a segurança pública.

“A Caixa nos dá segurança para avançar com projetos no momento em que precisarmos de recursos. É um banco com políticas de juros diferenciadas para as prefeituras e os governos. Geralmente os empréstimos são mais longos e não comprometem o caixa”, afirmou Ratinho Junior.

Pedro Guimarães disse que o Paraná tem capacidade de endividamento por conta das contas equilibradas, diferencial em relação a alguns Estados. “Temos uma parceria bem estruturada. É um Estado muito bem tocado, com capacidade financeira, capacidade de aprovação direta do Tesouro Nacional”, afirmou o presidente da Caixa. “Essa relação constante não está presente apenas no Governo, mas nas cidades do Paraná”.

Guimarães também elogiou o Programa Viver Mais Paraná, que construirá condomínios para a terceira idade, e grandes projetos estruturantes que já estão em andamento em parceria com o governo federal e a iniciativa privada. “O governador promove uma discussão para os próximos 5, 10 ou 15 anos no Paraná. A Caixa também pensa nesse longo prazo”, completou.