Governo do PR tenta dar novas perspectivas a jovens

SEJUF vai implantar projeto esportivo nas unidades socioeducativas

A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho abriu edital público para a contratação de empresa especializada para a execução do projeto “Piá Bom de Caratê” para adolescentes que cumprem medida socioeducativa, internação provisória e semiliberdade em Centros de Socioeducação e Casas de Semiliberdade do Estado do Paraná.

Informações sobre o edital público estão disponíveis no site www.justica.pr.gov.br, na aba Informes e Editais – Edital de Concorrência Pública 01/2020 – “Projeto Piá Bom de Karatê”

A licitação, autorizada pelo osecretário Ney Leprevost e pelo chefe do Departamento Socioeducativo, David Pancotti, prevê a oferta de aulas práticas, com intervenções teóricas, presenciais de Karatê-Do tradicional pelo período de 12 meses, com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos diversos para realização das aulas e eventos extras, com valor global de R$ 977 mil, com recursos oriundos do Fundo da Infância e Adolescência e Fonte do Tesouro.

Os interessados em participar da licitação deverão efetuar o “download” do edital acessando no site da Sejuf o portal Compras PR–GMS (www.pr.gov.br/comprasparana/), ou retirá-lo na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Bloco B, do Palácio das Araucárias – rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº, em mídia eletrônica (mediante apresentação de pendrive ou CDR).

@grassi_m com informações e foto da SEJUF